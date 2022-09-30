Haberler Yaşam Haberleri Ankara Çorum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çorum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:48 Son Güncelleme: 30.9.2022 11:49

Ankara Çorum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çorum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Günümüzde şehir içi yolculukların yoğunluğu kadar, şehirlerarası yolculuklarda da artış görülmektedir. Gerek hava yolları gerekse kara yolları ulaşım açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara Çorum arası kaç km, otobüsle Çorum Ankara kaç saat sürüyor sorusu bu sebeple aratılıyor. Mesafe süresi uzun olan yerler için uçak yolculuğu daha sık kullanılmaktadır. Şehirlerarası yolculuk talebinin çok olduğu illerimizden; Ankara Çorum arası kaç km? Özel araçla, uçakla, otobüsle Çorum Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Sorularının cevapları…

Ankara Çorum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çorum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Büyük şehirlerde yaygın olan otobüs yolculukları da gerek konfor açısından gerek maliyet açısından tercih edilen ulaşım seçenekleri arasındadır. Gün içerisinde sefer saatlerinin sıklığından ve otobüs firmalarının fazla olmasından dolayı da insanlar gidecekleri yer için otobüs yolculuğunu öncelik olarak düşünmeye başlamışlardır. Şehirlerarası yolculuklar için en merak edilen şeylerden biri de gidilecek yerlere olan mesafenin ne kadar uzaklıkta ve kaç saat süreceğidir. Bu konu, kişilerce merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Araştırılan konular arasında bulunan, Ankara Çorum arası kaç km'dir? Gibi soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Ankara Çorum Arası Kaç Km?

Ankara ile Çorum arası yaklaşık olarak 242 kilometre mesafededir. Ankara'dan Çorum'a iki yol üzerinden gidilebilmektedir. Kırıkkale Çorum yolu ve Çorum Çankırı yolu olarak iki farklı, alternatifli yol güzergahı bulunmaktadır. Otobüsle ya da özel araçla yaklaşık kilometre ve saat detayları bilgilerin devamında yer almaktadır.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çorum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Çorum arası yolculuk süresi şu şekildedir; Yolculuk arabayla Kırıkkale Çorum yolu üzerinden ile yaklaşık 2 saat 59 dakika (242 km), Çorum Çankırı yolu üzerinden 3 saat (247 km) ve yürüyerek D140 üzerinden 49 saat (238 km) sürmektedir. Ankara Çorum arası otobüs yolculuğu ise ortalama olarak 3 saat 34 dakika (244 km) sürmektedir.

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Ankara Çorum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Çorum Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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