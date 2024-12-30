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Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:09 Son Güncelleme: 30.12.2024 14:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 109 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Tespit edilen şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. 109 şüpheli gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan uyuşturucu operasyonu: 109 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 137 şüpheli şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara'da 107, Diyarbakır'da 2 şüpheli olmak üzere toplam; 109 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda farklı cins ve miktarda uyuşturucu madde ile muhtelif suç unsurları ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 109 şüpheli yakalandı
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