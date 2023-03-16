Ankara emniyeti suç örgütünü çökertti

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Altındağ ve Mamak İlçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, liderliğini F.Ö. ve T.K.'nın yaptığı suç örgütünü deşifre etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize polisi, çalışmalarını tamamlamasının ardından ikamet ve işyerlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda F.Ö. ve T.K.'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 11 ruhsatsız tabanca bin 266 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Ankara emniyetine getirildi.