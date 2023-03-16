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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:07 Son Güncelleme: 16.3.2023 13:35

Ankara emniyeti suç örgütünü çökertti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü liderlerininde aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucular ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara emniyeti suç örgütünü çökertti

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Altındağ ve Mamak İlçelerinde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, liderliğini F.Ö. ve T.K.'nın yaptığı suç örgütünü deşifre etti.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize polisi, çalışmalarını tamamlamasının ardından ikamet ve işyerlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda F.Ö. ve T.K.'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 11 ruhsatsız tabanca bin 266 adet extacy ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Ankara emniyetine getirildi.

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Ankara emniyeti suç örgütünü çökertti
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