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Giriş Tarihi: 8.3.2022 09:27 Son Güncelleme: 8.3.2022 09:41

Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu

Ankara’da emlak ofisi açan suç örgütü üyelerinin gayrimenkul satın almak isteyen müşterilerin parasını alıp satış işlemini gerçekleştirmediği, paralarını geri isteyen müşterileri ise emlak ofisinde darp ve tehdit ettikleri ortaya çıktı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği "Avcı Emlakçılar" operasyonunda 29 kişiyi mağdur eden ve 3 milyon liralık vurgun yapan suç örgütüne yönelik 43 adreste operasyon düzenleyerek zanlıları gözaltına aldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin yaptığı araştırmalar ve mağdur olan vatandaşların yaptığı şikayetler neticesinde, Mamak ve Altındağ bölgesinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan suç örgütünü tespit etti.

PARASINI İSTEYEN MÜŞTERİYİ EMLAK OFİSİNDE DÖVMÜŞLER

Suç örgütü üyeleri, gayrimenkul almak isteyen müşteriler ile anlaşma sağlanmasının ardından parayı aldıktan sonra devir islemleri için birlikte Tapu Müdürlüğüne gitti.

Örgüt üyeleri ile birlikte hareket eden tapu memuru, müşteri oyalayarak satış işlemini gerçekleştirmedi. Suç örgütü üyeleri, parasını isteyen müşteriyi zorla emlak ofiste alıkonarak darp ve hakaret ettikleri ortaya çıktı.

Suç örgütü, deşifre olduklarında ise, emlak ofisini kapatarak başkasının adına tekrar emlak ofisi açtıkları belirlendi. Suç örgütü emlakçılık adı altında 29 kişiyi mağdur ederken elde edilen kazanç ile uyuşturucu ticareti yaptıkları ve 3 milyon lira gelir elde ettikleri ortaya çıktı.

43 ADRESE AVCI EMLAKÇILAR OPERASYONU

Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, suç örgütü yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamladı.

Gasp Büro Amirliği, aralarında memurlarında bulunduğu 41 şüpheliye yönelik 43 adreste eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' operasyonu düzenledi.

İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ele geçirildi. Anlara emniyetine getirilen zanlıların işlemler devam ediyor.

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Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu
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