Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin yaptığı araştırmalar ve mağdur olan vatandaşların yaptığı şikayetler neticesinde, Mamak ve Altındağ bölgesinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan suç örgütünü tespit etti.