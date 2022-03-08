Ankara Emniyetinden ‘Avcı Emlakçılar’ operasyonu

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin yaptığı araştırmalar ve mağdur olan vatandaşların yaptığı şikayetler neticesinde, Mamak ve Altındağ bölgesinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan suç örgütünü tespit etti.
PARASINI İSTEYEN MÜŞTERİYİ EMLAK OFİSİNDE DÖVMÜŞLER
Suç örgütü üyeleri, gayrimenkul almak isteyen müşteriler ile anlaşma sağlanmasının ardından parayı aldıktan sonra devir islemleri için birlikte Tapu Müdürlüğüne gitti.
Örgüt üyeleri ile birlikte hareket eden tapu memuru, müşteri oyalayarak satış işlemini gerçekleştirmedi. Suç örgütü üyeleri, parasını isteyen müşteriyi zorla emlak ofiste alıkonarak darp ve hakaret ettikleri ortaya çıktı.
Suç örgütü, deşifre olduklarında ise, emlak ofisini kapatarak başkasının adına tekrar emlak ofisi açtıkları belirlendi. Suç örgütü emlakçılık adı altında 29 kişiyi mağdur ederken elde edilen kazanç ile uyuşturucu ticareti yaptıkları ve 3 milyon lira gelir elde ettikleri ortaya çıktı.
43 ADRESE AVCI EMLAKÇILAR OPERASYONU
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri, suç örgütü yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hazırlıklarını tamamladı.
Gasp Büro Amirliği, aralarında memurlarında bulunduğu 41 şüpheliye yönelik 43 adreste eş zamanlı 'Avcı Emlakçılar' operasyonu düzenledi.