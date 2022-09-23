Haberler Yaşam Haberleri Ankara emniyetinden dev operasyon! Sahte para ile uyuşturucu ticareti
Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:13 Son Güncelleme: 23.9.2022 11:39

Ankara emniyetinden dev operasyon! Sahte para ile uyuşturucu ticareti

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan 57 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptıkları belirlenirken telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara emniyetinden dev operasyon! Sahte para ile uyuşturucu ticareti

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, parada sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalarda sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Mali polis, 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; Ankara merkezli İstanbul, Yozgat, Çankırı, Hatay illerinde 70 ekip 200 personel ile 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

PARA ÜSTÜ OLARAK SAHTE PARA

Yapılan çalışmalarda; şüpheliler sosyal medya platformlarından sahte para ile telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşya alışverişi yaptıkları belirlendi. Uyuşturucu madde kullanan şüpheliler madde satışından sonra para üstü olarak sahte para verdikleri tespit edildi. Sahte paraların anlaşılmaması için alışverişleri özellikle akşam vakitlerinde, tenha yerlerde, kamerasız ortamlarda yaptıkları ortaya çıktı.

TELEFONDA ŞİFRELİ KONUŞMA

Şüpheliler telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları; Eroin maddesine 'Erol Amca', Metamfetamin maddesine 'Metin Amca', sentetik hap olan Lyrica'ya 'Leyla Abla', yine sentetik hap olan Smyra'ya 'Sem Amca' şeklinde tabirler kullandıkları belirlendi. Uyuşturucu kullanan kişiler torbacılara ödeyecekleri paraları da 'Borç' olarak tabir ettikleri tespit edildi.

Torbacılar yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuları kendi evlerinde ya da güvenli olarak belirledikleri metruk binalarda kullandırdıkları ve uyuşturucu kullananları özendirmek amacıyla farklı uyuşturucu maddeleri tattırdıkları, özellikle eroin maddesi için aşı yapma tabirini kullandıkları ortaya çıktı.

SAHTE PARA VE UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Mali Polisin düzenlediği operasyon kapsamında; 21 bin 500 TL sahte para, 10 gram Kokain, 47,6 gram Metamfetamin, 23,4 gram Eroin, 20 gram Esrar, 200 adet sahte ve kaçak viski, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek, 12 adet Symra marka sentetik hap, 10 adet Lyrica marka sentetik hap, 10 adet Suboxon marka sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam pipo ele geçirildi.

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Ankara emniyetinden dev operasyon! Sahte para ile uyuşturucu ticareti
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