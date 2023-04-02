Haberler Yaşam Haberleri Ankara Emniyetinden dolandırıcılara operasyon: 61 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.4.2023 12:16

Ankara Emniyetinden dolandırıcılara operasyon: 61 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ile “nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada tespit edilen 87 şüpheliden 61’i Ankara merkezli 10 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara Emniyetinden dolandırıcılara operasyon: 61 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da düzenlediği operasyonda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Seccade saygısızlığına 'suspus' oldular: Kılıçdaroğlu'nun ortakları tepki çeken poza neden sessiz?
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden şaşkına çeviren sözler! İsabet eden kurşunlar sonrası neler yaşandı? 'Burada herkes seviniyor'
Nevşin Mengü'den 'Seccade fetvası': Kılıçdaroğlu'nu aklamak için ne yapacaklarını şaşırdılar
CHP'li Sağlar, 'AK Parti ve Erdoğan hala birinci' deyince Şirin Payzın şoka girdi! O anlar sosyal medyada viral oldu
SON DAKİKA: CHP, İzmir'de kentsel dönüşümü eline yüzüne bulaştırdı! Bay Kemal 6 ay önce temel attı, bir arpa boyu yol alınamadı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Bilgin açıkladı: Maaşlara vergi ayarı geliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: AK Parti Meclis'e sundu! TSK'da kritik düzenleme! Emeklilikten, özlük haklarına işte detaylar...
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: CHP zihniyetinin ta kendisi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Emniyetinden dolandırıcılara operasyon: 61 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA