Ankara Emniyetinden dolandırıcılara operasyon: 61 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada tespit edilen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon'da düzenlediği operasyonda 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.