Ankara esnafı canından bezdiren çeteye operasyon

GIDA TOPTANCISINA ÇÖKÜP TEKELLEŞTİLER

Suç örgütü, bölgelerinde hakimiyet kurabilmek adına ticari ilişki adı altında yerleştikleri işyerlerini örgütün toplanma noktası olarak kullandığı belirlendi. Zorla ortak oldukları işyerlerinin diğer sahibini darp ederek ve silah kullanarak kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca örgüt, ele geçirdikleri gıda toptancısının malzemelerini işlettikleri eğlence mekanı başta olmak üzer diğer eğlence mekanlarına gönderdiği bu şekilde tekelleşmeye başladıkları tespit edildi. Suç örgütünün rant kavgasından dolayı çatışmaya girmekten kaçınmadıkları, birçok örgüt üyesinin silahlı çatışmalarda adam yaraladığı ortaya çıktı.