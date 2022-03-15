Ankara esnafı canından bezdiren çeteye operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç örgütlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Organize polis, Yenimahalle ve Keçiören İlçesi'nde bölge esnafını kumar oynatarak zorla senet imzalatan liderliğini Ş.D. ve G.K isimli kişilerin yaptığı 8 kişilik suç örgütünü tespit etti.
ESNAFI CANINDAN BEZDİRDİLER
Suç örgütü üyeleri, bölge esnafına kumar oynatırken zorla senet imzalattıkları ortaya çıktı. Örgüt ayrıca elde edilen kazanç ile eğlence sektörü, oto galeri ve gıda toptancılığı gibi yerlerde değerlendirdikleri belirlendi. Suç örgütü, başkalarına ait işyerlerini zorla ele geçirmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca esnaf kendi ve ailelerinin canından endişe etmesinden dolayı örgüt üyelerinden şikayetçi olamadıkları ortaya çıktı.
GIDA TOPTANCISINA ÇÖKÜP TEKELLEŞTİLER
Suç örgütü, bölgelerinde hakimiyet kurabilmek adına ticari ilişki adı altında yerleştikleri işyerlerini örgütün toplanma noktası olarak kullandığı belirlendi. Zorla ortak oldukları işyerlerinin diğer sahibini darp ederek ve silah kullanarak kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca örgüt, ele geçirdikleri gıda toptancısının malzemelerini işlettikleri eğlence mekanı başta olmak üzer diğer eğlence mekanlarına gönderdiği bu şekilde tekelleşmeye başladıkları tespit edildi. Suç örgütünün rant kavgasından dolayı çatışmaya girmekten kaçınmadıkları, birçok örgüt üyesinin silahlı çatışmalarda adam yaraladığı ortaya çıktı.
SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmasını tamlamasının ardından liderliğini Ş.D. ve G.K isimli kişilerin yaptığı 8 kişilik suç örgütünü yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken aramalarda 3 silah, zorla imzalatılmış senet ve sözleşmeler ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.