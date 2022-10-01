Haberler Yaşam Haberleri Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 15:39 Son Güncelleme: 1.10.2022 15:39

Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Gaziantep arası kaç km sorusuna detaylı bir yanıt vermek gerekir. Çünkü karayolunda ve havayolunda mesafeler farklılık gösterir. Bunun yanında Gaziantep Ankara arası kaç saat sürüyor sorusu da mesafe ile ilgili bir konudur. İki şehir arasında seyahat etmek isteyenler için özel araçla, uçakla, otobüsle Gaziantep Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının yanıtlarını paylaştık.

Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Gaziantep arası kaç km sorusu planlı seyahatleriniz açısından önem taşıyan bir konudur. Bu iki şehir arasındaki mesafe havayolu ve karayolu açısından farklı olduğundan uçakla ve kara taşıtları ile seyahat edildiğinde süre de farklı olur. Gaziantep Ankara arası kaç saat sürüyor sorusu da bu bakımdan ulaşım aracı türüne göre araştırılır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Gaziantep Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Ankara Gaziantep Arası Kaç Kilometre?

Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir şehridir. En fazla nüfusa sahip şehirleri arasında yer alır. Bunun yanında Ankara'da İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ankara ve Gaziantep arasındaki mesafe karayolunda hesaplandığında yaklaşık olarak 700 kilometre olarak ölçülür. Bu mesafe havayolunda 507 kilometredir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Gaziantep arasındaki mesafe aynı zamanda süre üzerinde de etkilidir. Bu ulaşım türleri ve mesafeleri şunlardır:

  • Otobüs ile 9 saat 30 dakika
  • Özel araç ile 8 saat
  • Uçak ile 1 saat 10 dakika

Yolculuk mesafesi vardır. Özel araç dizel ise 39 litre yakıt tüketimi gerçekleşir. Bunun yanında benzinli araçlarda bu yakıt miktarı 57 litredir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
AİLE DESTEK PROGRAMI 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvuru ekranı - ödeme tarihleri!
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA