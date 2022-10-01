Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara Gaziantep arası kaç km sorusu planlı seyahatleriniz açısından önem taşıyan bir konudur. Bu iki şehir arasındaki mesafe havayolu ve karayolu açısından farklı olduğundan uçakla ve kara taşıtları ile seyahat edildiğinde süre de farklı olur. Gaziantep Ankara arası kaç saat sürüyor sorusu da bu bakımdan ulaşım aracı türüne göre araştırılır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Gaziantep Ankara arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Ankara Gaziantep Arası Kaç Kilometre?

Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir şehridir. En fazla nüfusa sahip şehirleri arasında yer alır. Bunun yanında Ankara'da İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Ankara ve Gaziantep arasındaki mesafe karayolunda hesaplandığında yaklaşık olarak 700 kilometre olarak ölçülür. Bu mesafe havayolunda 507 kilometredir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Gaziantep Ankara Arası Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Gaziantep arasındaki mesafe aynı zamanda süre üzerinde de etkilidir. Bu ulaşım türleri ve mesafeleri şunlardır:

Otobüs ile 9 saat 30 dakika

Özel araç ile 8 saat

Uçak ile 1 saat 10 dakika

Yolculuk mesafesi vardır. Özel araç dizel ise 39 litre yakıt tüketimi gerçekleşir. Bunun yanında benzinli araçlarda bu yakıt miktarı 57 litredir.