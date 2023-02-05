Haberler Yaşam Haberleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, karla mücadele araçlarına kontrol yapıldığı iddialarına yalanlama
Giriş Tarihi: 5.2.2023 16:52 Son Güncelleme: 5.2.2023 17:02

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, karla mücadele araçlarına kontrol yapıldığı iddialarına yalanlama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara’da etkili olan kar yağışında belediyenin karla mücadele aracına trafik ekiplerince evrak kontrolü yapıldığı iddialarını yalanladı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, karla mücadele araçlarına kontrol yapıldığı iddialarına yalanlama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Ankara'da etkili olan kar yağışı sırasında belediyenin karla mücadele aracına trafik ekipleri tarafından evrak kontrolü yapıldığı yönünde provokatif paylaşımlarda bulunulması iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, ilgili konunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının isteği üzerine Ankara'da kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelere karla mücadele araçlarının yönlendirilmesinden ibaret olduğu belirtilerek, "Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu görüntüyü maksatlı bir şekilde çarpıtarak servis eden ve paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, karla mücadele araçlarına kontrol yapıldığı iddialarına yalanlama
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