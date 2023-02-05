Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, karla mücadele araçlarına kontrol yapıldığı iddialarına yalanlama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Ankara'da etkili olan kar yağışı sırasında belediyenin karla mücadele aracına trafik ekipleri tarafından evrak kontrolü yapıldığı yönünde provokatif paylaşımlarda bulunulması iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, ilgili konunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının isteği üzerine Ankara'da kar ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelere karla mücadele araçlarının yönlendirilmesinden ibaret olduğu belirtilerek, "Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu görüntüyü maksatlı bir şekilde çarpıtarak servis eden ve paylaşan sosyal medya kullanıcıları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.