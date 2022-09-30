Ankara İzmir Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Ankara İzmir Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?

İzmir Ankara Arası Kaç Km? sorusuna yanıt arayan kişilerin sayısı iki şehrin nüfus fazlalığından dolayı çok fazladır. İzmir Ankara arası kaç saat sürer? Sorusunun yanıtı Ankara – İzmir arası kaç kilometre? olduğuyla doğrudan bağlantılıdır. Peki ya Ankara – İzmir arası özel araçla kaç saat sürer? Sorunun yanıtı hem hangi aracın kullanıldığına hem de ne kadar mola verildiğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. İçeriğimizde Ankara – İzmir arası uçakla kaç saat sürer? Sorusuna yanıt verdik.

Ankara İzmir Arası Kaç Km?

İzmir Ankara arası kaç km? sorusu yolculuk söz konusu olduğunda en fazla sorulan sorulardan bir tanesidir. Bilindiği üzere Türkiye'nin en büyük şehirlerinden olan bu iki şehrin arasında turistik ziyaretler haricinde büyük de bir lojistik yolculuk ağı vardır. Bilinen hesaplamalara göre ise Ankara – İzmir arası en kısa 585 kilometredir.

Ankara İzmir Arası Kaç Saat?

Ankara – İzmir arası kaç saat? Sorusunun cevabı hangi yolun kullanıldığına göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre eğer Ankara-İzmir istikametine Bursa yolundan gidilirse yol 733 kilometreye uzamaktadır. Bu da 8 saat gibi bir süreye tekabül etmektedir. Fakat Ankara İzmir arası en kısa yol olan Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar üzerinden yapılacaksa bu yolculuk 585 Kilometre sürecek ve bu da ortalama 6 saat sürecektir.

Ankara İzmir Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Ankara İzmir arası 585 kilometrelik yol tercih edildiğinde özel araç ile beş ila beş buçuk saat arası sürüyorken, uzun yol olan 733 kilometrelik Bursa yolu tercih edildiğinde bu mesafe yedi ila yedi buçuk saat arasında değişmektedir.

Ankara İzmir Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara İzmir Arası otobüs ile eğer kısa yol tercih edilirse ortalama yedi saat, uzun yol tercih edilecekse dokuz saat sürmektedir. Otobüslerin ne kadar mola verdiğine göre bu süre değişkenlik gösterebilir.

Ankara İzmir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ile İzmir arası uçak ile toplam 522 Kilometre bir havayolu mesafesine sahip. Bu durum da uçak ile 1 saat 15 dakikaya tekabül etmektedir.