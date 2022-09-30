Haberler Yaşam Haberleri Ankara Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Konya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:27 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:54

Ankara Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Konya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?

Günümüzde şehirlerarası seyahatlerde kullanılan birçok ulaşım aracı vardır. Artık bir yerden bir yere ulaşmak eski zamanlara göre daha da kolaylaşmıştır. Seyahat etmek isteyen kişiler uçak, otobüs ya da özel araçları ile varmak istedikleri yere kısa sürede ve kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu sebeple otobüsle Ankara Konya arası kaç km, kaç saatte gidilir soruları yöneltiliyor. Seyahatlerin yoğun olduğu Ankara Konya güzergahı için de merak edilen diğer konulardan, “Ankara Konya arası kaç kilometre? Otobüsle, uçakla ya da özel araç ile Ankara Konya arası kaç saat sürer?”’e cevap vermeye çalıştık.

Ankara Konya Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Konya Ankara Arası Kaç Kilometre ve Saat Sürer?

Gelişen Teknoloji ile mühendisliklerin sonucunda ulaşım artık daha da kolay bir hale gelmiştir. Günün herhangi bir saatinde bir şehirden farklı bir şehre ulaşmak isteyenler için uçak ya da otobüs seçenekleri mevcuttur. Bunun yanı sıra şehirlerarası mesafenin kısaltıldığı yeni yollar ile özel araçlarla da kolaylıkla bir şehirden farklı şehre kısa sürede ulaşabilmek mümkündür. Ankara Konya güzergahı da sık kullanılan yollardan biridir. Merak edilen Ankara Konya arası otobüsle ya da uçakla kaç saat sürer? Ankara Konya arası kaç kilometredir? Sorularının yanıtları…

Ankara Konya Arası Kaç Km? Konya Ankara Arası Kaç Saat?

Bir şehirden farklı bir şehre gidebilmek için, uçak, otobüs ya da özel araçlar kullanılmaktadır. Günün her saatinde otobüs ve uçak bulmak artık günümüz şartlarında mümkündür. Çok sık kullanılan Konya Ankara yolu da seyahat etmek isteyenler için kullanışlı bir güzergahtır. Batı ile doğunun tam ortasında bulunan Konya ve Ankara birçok şehre ulaşmak isteyenlerin kullandığı güzergahlardan biridir. Konya Ankara arası kaç kilometredir sorusu seyahat etmek isteyenlerin merak konusudur. Konya Ankara arası özel araçla ortalama 3,5 – 4 saat sürmektedir. Bu ortalama iki farklı yol olmasından kaynaklıdır. Isparta yolu üzerinden gitmek isteyenler için Konya Ankara arası 3 saat 36 dakika sürmekte, Kırıkkale üzerinden ilerlemeyi tercih edenler içinse 3 saat 57 dakika sürmektedir.

Konya Ankara Arası Kaç Km? Konya Ankara Arası Kaç Saat?

Yolların zaman olarak farklılıkları geçilen şehre ve mesafeyi kısaltan ücretli ya da ücretsiz geçişi olan yollara göre değişmektedir. İki farklı yoldan biri olan Isparta yolu üzerinden gidilen güzergah 298,8 km, Kırıkkale üzerinden geçen yol 320,7 km'dir.

Konya Ankara arası otobüsle yaklaşık 3 saat 15 dakika sürmektedir. Ulaşım araçlarından biri olan uçak ile Konya Ankara arası seyahat etmek, aktarmasız bir uçuşsa ortalama 20 dakika sürmektedir. Ancak aktarmalı bir uçuş ise bu süre uzamaktadır.

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