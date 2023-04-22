Ankara-Konya yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara- Konya karayollu yolu Karaoğlan Mahallesi yakınında meydana geldi. Konya yönünde giden Osman Nalbant yönetimindeki 55 SK 484 plakalı otomobilin lastiği, yolda patladı. Nalbant, içinde eşi ve çocuğunun olduğu otomobili emniyet şeridine park edip, patlayan lastiği değiştirdiği sırada arkadan gelen Emre Aydoğan'ın kullandığı 06 AB 9597 plakalı kamyonet, otomobile çarptı.
Kamyonetin altında kalan sürücü Nalbant hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Nalbant'ın eşi ve çocuğu yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ayakta tedavi edilen Emre Aydoğan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.