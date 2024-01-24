Haberler Yaşam Haberleri Ankara merkezli 20 ilde operasyon: 35 gözaltı
Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:01

Ankara merkezli 20 ilde operasyon: 35 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında 20 İlde düzenlediği operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunuldukları tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara merkezli 20 ilde operasyon: 35 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÇOCUKLARIN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİNİ SATTILAR

Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Ankara merkezli 20 ilde operasyon: 35 gözaltı
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