Ankara merkezli 20 ilde operasyon: 35 gözaltı

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.