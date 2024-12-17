Haberler Yaşam Haberleri Ankara merkezli 20 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 117 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:34

Ankara merkezli 20 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 117 gözaltı kararı

Ankara merkezli 20 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında 'Evden para kazan' şeklinde sahte iş ilanları verip haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 117 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

DHA
Ankara merkezli 20 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 117 gözaltı kararı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve çeşitli hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin eden 117 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, 'Evden para kazan' vaadiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetleri sonucu haksız kazanç sağladığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.

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Ankara merkezli 20 ilde sahte iş ilanıyla dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 117 gözaltı kararı
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