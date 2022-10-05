Ankara merkezli 3 ilde cep telefonu kaçakçılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu birlikte hareket ederek cep telefonu ve yedek parça kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 kişilik gruba Ankara merkezli olarak Ankara ve Diyarbakır'da 19 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Cep telefonu kaçakçıları zehir taciri çıktı: 10 gözaltı | Video

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 5607 SKM ve TCK 188 uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından 10 şahıs yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

Operasyonda 81 adet cep telefonu, bin 290 adet cep telefonu yedek parçası, 7 adet cep telefonu IMEI klonlamada kullanılan box cihazı, 4 adet IMEI klonlamada kullanılan dijital materyal, 234.8 gram metanfetamin,