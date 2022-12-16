Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 suç örgütünün uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladığını belirlemesi üzerine Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 72 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 47'si serbest bırakılırken, 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme ayrıca 19'u hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Merkezli 3 ildeki operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", suçlarından 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan satışı yeşil-kırmızı reçeteye tabi 119 bin 400 sentetik ecza hapı, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, eroin yapımında katkı olarak kullanılan 5 kilo 225 gram ketamin, 500 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 45 bin 730 lira, 300 dolar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.