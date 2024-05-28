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Giriş Tarihi: 28.5.2024 10:07 Son Güncelleme: 28.5.2024 10:19

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınav sorularını çalarak örgüt mensuplarına dağıtan ve soruları alan 8 şüpheliye Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sınav sorularının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında, yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi.

Sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı
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