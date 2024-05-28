Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sınav sorularının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında, yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edildi.
Sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık 8 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği öğrenildi.