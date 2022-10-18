Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 11 şüpheli (soru alan 7 askeri personel, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şahıs) hakkında Ankara merkezli 9 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren biri Ulaştırma Bakanlığında mühendis toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları da bulunan bu şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine 1 özel okulda öğretmen, 1 Ulaştırma Bakanlığında mühendis, 1 ihraç edilmiş polis memuru, 4 sivil toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.