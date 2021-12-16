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Giriş Tarihi: 16.12.2021 13:14 Son Güncelleme: 16.12.2021 13:50

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da uyuşturucu tacirlerine darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Ankara narkotik ekipleri gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı. Narkotik ekipleri çalışmasında Mardin’de bulunan uyuşturucu taciri Mehmet A.’nın silah kaçakçısı olduğunu ve silahları parçalarına ayırıp kargoya tek tek vererek alıcısına gönderdiğini tespit etti.

Türkiye'nin teminatı olan gençleri zehirleme çalışan uyuşturucu tacirlerine Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri darbe indirmeye devam ediyor. Ankara narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 9 kişilik suç örgütünü tespit etti.

Narkotik ekipleri çalışmalarında Mardin Kızıltepe İlçesi'nde bulunan uyuşturucu taciri Mehmet A.'nın ayrıca silah kaçakçılığını yaptığını da tespit etti. Mehmet A. silahları parçalarına ayırıp tek tek kargo ile gönderdiği ortaya çıktı.

9 GÖZALTI

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından Ankara ve Mardin'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda; 780 gram esrar, 16,54 gram metamfetamin, 17,66 gram taş kokain, 1 adet ecstasy, 1 adet captagon tabir edilen sentetik uyuşturucu tabletler ve toplam 25 adet kullanımı halinde uyuşturucu etkisi doğuran yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ile 3 silah ele geçirildi. Ankara emniyetindeki işlemlerinin ardından uyuşturucu tacirleri tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe
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