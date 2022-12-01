Haberler Yaşam Haberleri Ankara narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 2 milyon 500 bin değerinde esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 1.12.2022 16:45

Ankara narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 2 milyon 500 bin değerinde esrar ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden nefes kesen operasyon. Narkotik ekipleri istihbari çalışmasında öncü ve artçı araçlarla yüklü miktarda uyuşturucu taşınacağını tespit etti. Narkotik ekiplerinin otobanda durdurduğu tırın kasasında yaptıkları aramada hastaneye götürülmek üzere gazlı bez olduğunu belirledi. Tırın yatak bölümünü arayan ekipler, piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen toplam ağırlığı 12 Kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 2 milyon 500 bin değerinde esrar ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından uyuşturucu madde nakleden uyuşturucu tacirleri ve uyuşturucularla birlikte yakalanmaları amacıyla yapılan araştırmalar ve alınan istihbari bilgilerde; 'Öncü ve Artçı' şekilde gelecek araçlarda bulunan şüphelilerin yüklü miktarda esrarı sabah saatlerinde Ankara'ya getirecekleri yönünde bilgiler aldı.

NARKOTİK EKİPLERİ TIR DURDURDU

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Ankara-Niğde otobanında gerekli güvenlik tedbirleri alan narkotik ekipleri tespit ettikleri öncü otomobili durdurarak H.İ.P. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Kısa bir süre sonra artçı olarak değerlendirilen tır durduruldu. Tır içerisinde M.P. ve eşi F.P. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

2 MİLYON 500 BİN DEĞERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri tırda aramada Ankara'da bir hastaneye götürmekte olduğu koli içerisinde gazlı bez olduğunu tespit etti. Aracın yatak bölümünde piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen toplam ağırlığı 12 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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Ankara narkotik ekiplerinden nefes kesen operasyon: 2 milyon 500 bin değerinde esrar ele geçirildi
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