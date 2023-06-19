Haberler Yaşam Haberleri Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe
Giriş Tarihi: 19.6.2023 11:45

Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik timlerinin düzenlediği 159 çalışmada  zulalarda saklanmış uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirirken 375 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliye sevk edilen zanlılardan 68 tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9’u adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Ankara Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 159 çalışma düzenledi. Narkotik timlerinin düzenlediği operasyonlarda 375 sokak satıcısı ve tedarikçisine darbe indirildi.

NARKOTİK TİMLERİ ZULALARI TESPİT ETTİ

Narkotik timleri zulalara gizlenmiş, 4 kilo 417 gram esrar, 1 kilo 158 gram eroin, 868 gram bonzai, 12 bin 408 adet ecstacy hap, 21 bin 867 sentetik ecza, 14 gram kokain, 22 ruhsatsız tabanca, 124 bin Türk lirası ve 2 bin dolar ele geçirdi.

68 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara polisinin düzenlediği 159 çalışmada 375 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 68'i tutuklanarak cezaevine gönderirken 9'u adli kontrol ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Akşener'e şok üzerine şok! İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız da istifa etti
LGBT terörü destekçilerinden alçak provokasyon! Sözde "Kürdistan" sloganı attılar
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Abdüllatif Şener' itirafı: Vekilken insanların içerisinde söyledi...
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için eleştirilmişti! Abdüllatif Şener'den CHP'lileri kızdıracak yanıt
Terlik şu veya bu olsa, ne fark eder!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Baştan siyasi ilkesizlik
İstanbul'da LGBT terörüne geçit yok! HDP'li vekilin skandal sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki
Elektronik seçim işi oldubittiye gelmez Sayın Başkan
19 yaşındaki gence 30 kurşun sıktılar
İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA