Haberler Yaşam Haberleri Ankara polisi hırsızlara geçit vermiyor! Evde hırsızlık olayı yüzde 95 azaldı
Giriş Tarihi: 11.3.2022 11:19

Ankara polisi hırsızlara geçit vermiyor! Evde hırsızlık olayı yüzde 95 azaldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara polisi hırsızlara geçit vermiyor! Evde hırsızlık olayı yüzde 95 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı çalışması neticesinde 5 yılda evde gerçekleşen 10 bin 821 hırsızlık olayı 751’e düşerek yüzde 95 azaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri evde hırsızlık olaylanın bitirilmesi noktasında gece gündüz çalışma gerçekleştirdi. Ankara emniyeti FETÖ üyesi personel temizlendi, teşkilatta güven sağlandı. Ardından hırsızlıkların yoğun olduğu yerler ve saatler belirlendi. Faal hırsızlık sabıkalıları ve gruplarının tespiti yapıldı.Takviye sivil ekipler mahalleleri ve sokakları anbean izledi. Karakollara takviye yapıldı, personelde süreklilik sağlandı. İkinci el eşya satan yerler sürekli polis gözetimi altına alındı.

Ankara Asayiş ekipleri, hırsızlık olayı gerçekleştiren şebekelere üst üste operasyon düzenleyerek darbe indirdi. Bununla da yetinmeyen ekipler, evden hırsızlık gerçekleştiren hırsızların peşine düşerek tek tek yakalayadı ve adalete teslim etti. En ufak hırsızlık olayında Asayiş ekiplerini ensesinde hisseden hırsızlar, yakalanma korkusuyla hırsızlık olayı gerçekleştirmemeye başladı.

BEKÇİLERİN DEVRİYESİ HIRSIZLIĞI AZALTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çarşı ve mahalle bekçiliği uygulaması emniyet teşkilatı bünyesinde yeniden hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi Ankaralılarında gece huzur içinde yaşamlarını sürdürmesine etkili oldu. Polis ekipler ile birlikte bekçilerin de geceleri mahallerde gezmesi hırsızlık oranının hızla düşmesini sağladı.

EVDE HIRSIZ OLAYI YÜZDE 95 AZALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olayları vatandaşlarımızın kabusu olmaktan çıkarıldı. Son 5 yılda evde gerçekleşen 10 bin 821 hırsızlık olayı 751'e düşerek yüzde 95 azaldı.

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Ankara polisi hırsızlara geçit vermiyor! Evde hırsızlık olayı yüzde 95 azaldı
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