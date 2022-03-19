Ankara polisi oto hırsızlarına nefes aldırmadı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri oto hırsızlığı olaylanın bitirilmesi noktasında gece gündüz çalışma gerçekleştirdi. Ankara Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, oto hırsızlığı gerçekleştiren şebekelere üst üste operasyon düzenleyerek darbe indirdi. Bununla da yetinmeyen ekipler, oto hırsızlığını gerçekleştiren kişileri tek tek belirleyerek gözaltına alarak işlem başlattı. Asayiş şube ekiplerini ensesinde hisseden hırsızlar, yakalanma korkusuyla oto hırsızlığı gerçekleştirmemeye başladı.

ASAYİŞ POLİSİ HIRSIZLARA NEFES ALDIRMADI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinin başarılı çalışması neticesinde 2017 yılında 3 bin 439, 2018 yılında bin 246, 2019 yılında 494, 2020 yılında 362 ve 2021 yılında oto hırsızlık olayı 217'e düşerek yüzde 93 azaldığı görüldü.