Ankara polisinden nefes kesen operasyon: Kadın lider suç örgütünü böyle yönetmiş

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu, silah ticareti ve fuhuş yaptıran suç örgütünü tespit etti. Organize polisinin titizlikle yürüttüğü soruşturma dosyasına SABAH ulaştı. Suç örgütü lideri Ö.D. isimli kadının uyuşturucu, silah ve fuhuş işlerini alanlara ayırdığı ortaya çıktı.

KADIN LİDER SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ALANLARA AYIRMIŞ

Suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticaret kanadını M.A.G., fuhuş vaadiyle dolandırıcılık faaliyetini yürüten kanadını ise andoritçi A.E.V.'nin yönettiği tespit edildi. Suç örgütü, temin ettikleri kaçak silahları kendi örgüt üyelerine ve irtibatlı oldukları gruplara sattıkları belirlendi. Uyuşturucu ve silah ticaretinde etkili oldukları bölgelere giren gruplarla silahlı çatışmaya girerek bölgelerini korumaya çalıştıkları ortaya çıktı.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİSİ

Suç örgütü lideri Ö.D.'nin talimatıyla Ankara başta olmak üzere Eskişehir ve Konya illerinde andoritçi A.E.V. vasıtasıyla internet üzerinden kurdukları ya da kurulmuş escort ve arkadaşlık sitelerine kayıt yapıldı. Suç örgütü üyeleri, siteler üzerinden tanıştıkları kişilerle internet tabanlı uygulamalar üzerinden görüşme gerçekleştirmelerinin ardından cinsel birliktelik vaadiyle bir araya geldikleri kişilerin paralarını alarak kaçtı. Suç örgütü üyeleri, internet üzerinden tanıştıkları kişileri uyuşturucu ve fuhuş yaptırdıkları partilerin görüntülerini kullanarak özendirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Düzenlenen partilerde uyuşturucu kullanımın yanında fuhuş yapılırken suç örgütüne de finans sağlanmış oldu.

ANDORİTÇİ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri liderliğini Ö.D. isimli kadının yöneticiliklerini M.A.G. ve A.E.V. isimli kişilerin yaptığı suç örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara merkezli Konya ve Eskişehir'de 19 adrese 45 ekip 120 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı "Andoriitçi" operasyonuyla lider ve yöneticilerin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirildiği aramalarda; "1 kilo 745 gram kokain, 15 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 127 sentetik ecza, 140 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 16 adet captagon ve 93 gram marihuana ele geçirildi. Ankara emniyetine getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.