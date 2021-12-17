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Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:44 Son Güncelleme: 17.12.2021 14:03

Ankara polisinden nefes kesen operasyon! Organize suç örgütüne 485 polisle baskın : 41 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara polisinden nefes kesen operasyon! Organize suç örgütüne 485 polisle baskın : 41 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütlerine geçit vermiyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara'nın iki büyük ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik 52 adrese 110 ekip 485 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyerek 41 kişiyi gözaltına aldı. Organize suç örgütünün, silah ve uyuşturucudan elde ettiği paralarla lüks yaşam sürdükleri ve bunu sosyala medya hesaplarından paylaşarak kendilerine eleman kazandırdıkları belirlenirken temin ettikleri silah ve uyuşturucuları da araçların içerisine yaptırdıkları özel zulalar ile getirdikleri ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Keçiören İlçelerinde silah ve uyuşturucu ticareti yapan liderliğini V.K. isimli şahsin yöneticiliğini ise H.A., S.T. ve M.G. isimli şahısların yaptığı organize suç örgütünü tespit etti. Ekipler çalışmalarında suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticaretinden elde ettiği haksız kazançla herhangi bir iş sahibi olmamalarına rağmen lüks hayat yaşadıklarını ve lüks yaşamlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak örgüte eleman kazandırmaya çalıştıklarını belirledi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDELER ÖZEL ZULADA TAŞIMIŞLAR

Organize suç örgütü, faaliyet alanlarını başka bir suç örgütüne kaptırmamak için silahlı çatışmaya girerken temin ettikleri silahlari kendi örgüt üyelerine ve irtibatlı oldukları başka gruplara sattıkları ortaya çıktı. Suç örgütü üyeleri polis yakalanmamak için özel tedbir alırken temin ettikleri silah ve uyuşturucu maddeleri araçların içerisine özel olarak yaptırdıkları zulalar içerisinde getirdikleri tespit edildi.

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110 EKİP 485 POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler çalışmalarını tamamlamasının ardından liderliğini V.K. isimli şahsin yöneticiliğini ise H.A., S.T. ve M.G. isimli şahısların yaptığı suç örgütüne yönelik 52 şüphelinin yakalanmasi ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amaciyla 52 adrese 110 ekip 485 personelin katilimiyla eş zamanlı operasyon düzenlenirken uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yil kesinleşmiş; hapis cezasi bulunan M.G. isimli sahis yakalandı. Soruşturma kapsamında 41 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltina alındı. Yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 9 pompalı tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 10 bin adet sentetik ecza, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram eroin, 165 gram esrar, 5,98 gram kokain, bin 660 adet extasy ve 22 bin 970 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Ankara polisinden nefes kesen operasyon! Organize suç örgütüne 485 polisle baskın : 41 gözaltı
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