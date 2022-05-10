Ankara polisinden tefecilere darbe!

EMEKLİLERİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER

Suç örgütü uygun kredi çıkarma adı altında tefecilik yaptığı ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarken internet üzerinden ilan vererek müşterilerini ağına düşürdü. Tefeciler, ağına düşürdüğü vatandaşlara yüksek faizle para verirken buna karşılığı olarakta zorla çek ve senet imzalattığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, çek ve senetler üzerinde icra takibi başlatarak yaşlı ve emeklileri yiyecek ekmeğe muhtaç etti. Örgüt üyesi PTT'de çalışan bir memur, normalde çıkacak kredileri kendi marifetleri ile çıkmış gibi göstererek mağdurlardan para aldığı ortaya çıktı.