Haberler Yaşam Haberleri Ankara Samsun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:55 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:56

Ankara Samsun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Başkent Ankara’dan, çeşitli kentlere sıklıkla yolculuklar gerçekleşiyor. Yolculuk yapılan kentler arasında, Karadeniz Bölgesi şehri olan ve Orta Karadeniz kısmında konumlanan Samsun’da bulunuyor. Bu sebeple, Ankara Samsun arası kaç km sorusu da merak konusu olmaya devam ediyor. Ayrıca Samsun Ankara arası kaç km sorusu, kişilerin seyahat planlamaları için önemli gördükleri sorular arasında bulunuyor. Peki, Ankara Samsun arasında kaç km var? Özel araç ile otobüs ile ve uçak ile Ankara Samsun arası kaç saat sürüyor ve kaç kilometredir?

Ankara Samsun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İnsanlar; farklı bölgelerde yer alan Ankara ve Samsun arasında, eğitim, iş, sağlık ve aile gibi çeşitli sebepler ile seyahat planlaması yapabiliyor. Bu kişiler tarafından merak edilen en önemli sorular arasında ise Ankara Samsun arası kaç saat sorusu önemli bir yer tutmaktadır. İşte tüm detaylar...

Ankara Samsun Arası Kaç Km?

Çeşitli sebepler ile seyahat planlaması yapılan iller arasında yer alan Samsun ve Ankara arası toplamda 414 km olarak hesaplanmıştır. Samsun ve Ankara arası kilometre farklılıkları ise, tercih edilen ulaşım yolları, otoyollar gibi etkenler doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. Fakat bu değişiklikler ise çok uçuk farklar barındırmıyor.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ankara ve Samsun arası ortalama olarak 414 kilometre olarak belirlenen mesafe; özel araç ile 403 kilometre olarak belirlenmiştir ve bu iki şehir arasındaki yolculuk 4 saat 57 dakikada tamamlanabilmektedir. Ankara ve Samsun arası mesafe, uçak yolculuğu ile 320 kilometre olarak belirlenmiştir ve uçak yolculuğu tercih eden kişiler, 51 dakikada yolculuklarını tamamlamaktadır. Ayrıca özel araç ve uçak yolculuğu dışında, otobüs yolculuğunu tercih eden kişiler de mevcuttur. Otobüs yolculuğu için ise belirlenmiş olan kilometre; 417 kilometredir ve kişiler, otobüs ile 6 saat 48 dakikada yolculuklarını tamamlayabilmektedir. Otobüs ve uçak yolculukları için ise bilet temini gerekmektedir. Ayrıca belirtilmelidir ki; uçak yolculuklarındaki ulaşım sürelerinin pek değişmemesinin yanı sıra, otobüs yolculuklarındaki ulaşım süreleri, bilet alınan firmalara göre farklılıklar gösterebiliyor.

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Ankara Samsun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Samsun Ankara Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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