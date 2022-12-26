Ankara Şehir Hastanesi’nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu





Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kalp Nakli Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, "Normal vücut ısısı 36 derecedir. Ameliyatta hastanın vücut ısısını biz 20 dereceye kadar düşürdük ki bu ölüm anı gibidir. Bunun için özel teknikler kullanıyoruz. Ameliyatın belli döneminde akciğer damarının en uç noktasındaki pıhtıları temizlemek için bir süreliğine kalp akciğer makinası de durdurduk. Bu aralıkta tüm vücudun kan dolaşımı durdurulmuş oluyor. Hastamızın akciğerlerine atan pıhtıları temizledik. Böylece akciğer damar ağacı temizlenmiş oldu" dedi. Murat Burak Dingeç ise "Akciğerlerim temizlendi. Yaşam ağacım yeniden yeşerdi. Bu benim için ikinci bir hayat" dedi.