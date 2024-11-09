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Giriş Tarihi: 9.11.2024 20:08

Ankara Sincan'da yasak aşk cinayeti: Önce takip etti sonra da...

Ankara Sincan'da M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi dakikalarca takip etti. Otomobiliyle giderken önünü kestiği Ö.Y.'ye tabancayla ateş etti. M.E.D. olay yerinden kaçarken Ö.Y., hayatını kaybetti.

DHA
Ankara Sincan’da yasak aşk cinayeti: Önce takip etti sonra da...

Olay, saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi bir süre takip etti. M.E.D., otomobiliyle giderken önünü kestiği Ö.Y.'ye tabancayla ateş etti. Ö.Y. otomobilinde hareketsiz kalırken M.E.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ö.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ö.Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

M.E.D. saklandığı adreste polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Ankara Sincan'da yasak aşk cinayeti: Önce takip etti sonra da...
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