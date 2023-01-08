ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA canlı yayında! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Toplam 14 ilçede 18 bin 450 konut için Ankara başvuru sonuçları noter huzurunda ve canlı olarak açıklanıyor. 8 Ocak Pazar bugün yapılan çekiliş ile beraber Sincan Yenipeçenek kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Bu noktada Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi!