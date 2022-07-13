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Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:43 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:43

Ankara Toptancı Hali'nde yangın!

Ankara'da toptancı halinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Ankara Toptancı Hali’nde yangın!

Yenimahalle'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde bir depoda yangın çıktı. Depodaki plastik meyve sebze kasalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki diğer depoya da sıçradı.

Hal çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü.

Alevlerin neden olduğu siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü.

KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKAN KIVILCIMIN NEDEN OLDUĞU İDDİASI

Görgü tanığı Rıdvan Teber, depoda demirlere kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımın plastik kasalara sıçraması sonucu yangın çıktığını söyledi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü ifade eden Teber, yangına müdahale edemeyen esnafın itfaiyeden yardım istediğini ve olayda 2 deponun hasar gördüğünü söyledi.

İKİNCİ NOKTADA ÇIKAN YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yakındaki başka bir deponun çatısında da yangın çıktı. Alevleri fark eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın depoya sıçramadan söndürüldü.

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Ankara Toptancı Hali'nde yangın!
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