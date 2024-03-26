Ankara, sadece siyasi ve idari bir merkez olmanın ötesinde, zengin bir kültürel dokuya sahip. Bu kültürel mirasın önemli bir parçası da şehrin çeşitli müzeleridir. Tarih, sanat, arkeoloji, etnografya, bilim ve teknoloji gibi farklı konuları kapsayan müzeler yer almaktadır. Ziyaretçileri çok çeşitli alanlardan ağırlayan bu müzeler, oldukça beğeniliyor. Ankara ücretsiz müzeler, Ankara'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi müze ziyaret etmeyi sevenlerin gündeminde yer alıyor.

Ankara Ücretsiz Müzeler Hangileri?

Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi: Anıtkabir'in altında bulunan bu müze, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi tarihi olayları etkileyici bir şekilde sergilemektedir.

Anadolu Medeniyetler Müzesi: Ankara'da bulunan bu müze, Anadolu'nun çeşitli medeniyetlerine ait arkeolojik eserleri sergilemektedir.

Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi: Ankara Gar binasında yer alan bu müze, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine ışık tutmaktadır.

Devlet Resim ve Heykel Müzesi: Ankara'da bulunan bu müze, Türk resim ve heykel sanatının önemli eserlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Alagöz Karargah Müzesi: Sakarya Meydan Muharebesi'nde önemli bir rol oynamış olan Alagöz Karargahı'nın bulunduğu yerde bulunan bu müze, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarını anlatmaktadır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi: Türkiye'nin ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesi olan bu müze, doğanın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapmaktadır.

PTT Pul Müzesi: Ankara Ulus'ta bulunan bu müze, Türk pullarının koleksiyonunu orijinal halleriyle sergilemektedir.

Ankara'da Ücretsiz Gezilebilecek Müzeler Listesi