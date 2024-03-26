Ankara, sadece siyasi ve idari bir merkez olmanın ötesinde, zengin bir kültürel dokuya sahip. Bu kültürel mirasın önemli bir parçası da şehrin çeşitli müzeleridir. Tarih, sanat, arkeoloji, etnografya, bilim ve teknoloji gibi farklı konuları kapsayan müzeler yer almaktadır. Ziyaretçileri çok çeşitli alanlardan ağırlayan bu müzeler, oldukça beğeniliyor. Ankara ücretsiz müzeler, Ankara'da ücretsiz gezilebilecek müzeler listesi müze ziyaret etmeyi sevenlerin gündeminde yer alıyor.
Anıtkabir, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi: Anıtkabir'in altında bulunan bu müze, Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz gibi tarihi olayları etkileyici bir şekilde sergilemektedir.
Anadolu Medeniyetler Müzesi: Ankara'da bulunan bu müze, Anadolu'nun çeşitli medeniyetlerine ait arkeolojik eserleri sergilemektedir.
Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi: Ankara Gar binasında yer alan bu müze, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine ışık tutmaktadır.
Devlet Resim ve Heykel Müzesi: Ankara'da bulunan bu müze, Türk resim ve heykel sanatının önemli eserlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Alagöz Karargah Müzesi: Sakarya Meydan Muharebesi'nde önemli bir rol oynamış olan Alagöz Karargahı'nın bulunduğu yerde bulunan bu müze, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarını anlatmaktadır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi: Türkiye'nin ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesi olan bu müze, doğanın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapmaktadır.
PTT Pul Müzesi: Ankara Ulus'ta bulunan bu müze, Türk pullarının koleksiyonunu orijinal halleriyle sergilemektedir.
Etnografya Müzesi: Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyen bu müze, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından 1925 yılında başlanan inşasıyla dikkat çekiyor. Atatürk'ün isteği üzerine 1930 yılında halkın ziyaretine açılan müze, iç avlusunda geçici olarak Anıtkabir'e ev sahipliği yapmıştır.
Roma Hamamı Açık Hava Müzesi: Ankara'nın tarihi zenginliklerinden biri olan Roma Hamamı, açık hava müzesi olarak ziyaretçilere açılmıştır. 1963 yılında başlayan kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılan bu antik yapı, Roma ve Bizans dönemlerine ışık tutuyor.
Gordion Müzesi: Eski Tunç Çağı'ndan Orta ve Geç Tunç Çağı'na, hatta Erken Frig Çağı'na ait eserlerin bulunduğu Gordion Müzesi, Ankara'nın arkeolojik zenginliklerini sergiliyor. 15,000 metrekarelik alanda kurulan bu müze, tarih severler için önemli bir durak.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Türk siyasi hayatının önemli kesitlerine tanıklık etmiş olan bu cezaevi, 2006 yılında kapatıldıktan sonra restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. 81 yıl boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış olan Ulucanlar Cezaevi, ziyaretçilere yakın tarihi yaşama ve anlama fırsatı sunar.
MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi: Türkiye'nin sanayi ve teknoloji tarihine ışık tutan bu müze, MKE Kurumu'nun sanayi tarihine ve ülkenin üretim kültürüne katkılarını sergiler. Ankara'nın sanayi mirasını keşfetmek isteyenler için ideal bir durak.
Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi: Ankara'da yer alan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ankara Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle 15 Haziran 2013 tarihinde Altındağ ilçesinde ziyarete açılmıştır. Türkiye'nin ilk somut olmayan kültürel miras müzesi olmasıyla önemli bir misyona sahiptir.
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki abidelerden getirilen eserlerin sergilendiği bu müze, halı, kilim, çini, ahşap ve el yazması eserlerin yanı sıra Kâbe örtüsü gibi önemli eserlere ev sahipliği yapar.