Haberler Yaşam Haberleri Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sahte alkol uyarısı
Giriş Tarihi: 4.2.2025 18:16 Son Güncelleme: 4.2.2025 19:03

Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sahte alkol uyarısı

Ankara Valiliği, son günlerde artan sahte alkol kaynaklı ölümler nedeniyle vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, il genelinde sahte alkole bağlı ölüm vakalarının arttığı belirtilirken, yetkililerin denetimlerini sıklaştırdığı ve operasyonlarda sahte alkol üretiminde kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiği vurgulandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sahte alkol uyarısı

Valilik, kolluk kuvvetleri ve gıda denetim birimlerinin yoğun tahkikat ve operasyonlarını sürdürdüğünü belirtirken, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

"YETKİSİZ SATIŞ YERLERİNDEN ALKOL ALMAYIN"

Ankara Valiliği, sahte alkol üretimi ve satışıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleri ve denetim ekipleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Yetkili birimlerden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temin etmemeleri, sahte alkol üreten ve satanları kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetiminden sorumlu kurumlarımıza bildirmeleri en büyük destek olacaktır" ifadelerine yer verildi. Ankara Valiliği, halk sağlığını tehdit eden bu tehlikeye karşı duyarlılık çağrısında bulunarak, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet etti.

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Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sahte alkol uyarısı
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