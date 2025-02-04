Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sahte alkol uyarısı

Valilik, kolluk kuvvetleri ve gıda denetim birimlerinin yoğun tahkikat ve operasyonlarını sürdürdüğünü belirtirken, sorumlular hakkında adli ve idari işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

"YETKİSİZ SATIŞ YERLERİNDEN ALKOL ALMAYIN"

Ankara Valiliği, sahte alkol üretimi ve satışıyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçleri ve denetim ekipleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak vatandaşlara da çağrıda bulundu.

Yetkili birimlerden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili olmayan satış yerlerinden alkol temin etmemeleri, sahte alkol üreten ve satanları kolluk kuvvetlerimize ve gıda denetiminden sorumlu kurumlarımıza bildirmeleri en büyük destek olacaktır" ifadelerine yer verildi. Ankara Valiliği, halk sağlığını tehdit eden bu tehlikeye karşı duyarlılık çağrısında bulunarak, vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet etti.