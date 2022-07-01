Ankara'da yaşanan sağanak yağış dün şehirde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklar göle döndü, otomobil sahipleri selden kaynaklı suyla kaplı yolda zor anlar yaşadı, selde evini su basan Busenur Doğanay (20) ise hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği'nden Mansur Yavaş'a gönderme: "Elimizle birlikte gövdemiz de taşın altında!" | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı uyarı vermesine rağmen önlem almadığı yönünde vatandaşların tepkisini çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise selden etkilenen yerleri incelerken vatandaşlara sarf ettiği sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

YAVAŞ'TAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bir vatandaşın yardım talebine verdiği cevapta ise "Afet olarak siz de Valiliğe iletin, biraz da başkası elini taşın altına benim gibi biraz koysun. Devlete verin, Yani her yere verin dilekçeyi yani. Böyle hasar var. ATO'ya da verin. Biz üstümüze düşeni yapacağız, yapabileceğimiz kadarıyla" ifadelerini kullandı. Bu cümleler sosyal medyada kısa sürede paylaşılmaya başlarken, Ankara Valiliği'nden Yavaş'a sert bir yanıt geldi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME!

Ankara Valiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yavaş'ın sözlerine gönderme yaparak "Kaymakamlar, AFAD, Kolluk Güçleri, 112, UMKE, DSİ, Karayolları Teşkilatı ve ilgili tüm birim ve personel ile Valilik olarak elimizle birlikte gövdemiz de taşın altında!" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI!

Bir süre sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Selin meydana gelme nedeni olarak Ankara Valiliği'nin sorumlu gösterilmesi gibi servis edilen haberler gerçek dışıdır. Söz konusu görüntülerdeki açıklama başka yöne çekilmeyecek kadar açık ve nettir. Sel felaketi hakkında Ankara Valiliği ve diğer tüm kurumlar görevinin başındadır" açıklamasını yapmak durumunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA YAVAŞ'A TEPKİ YAĞDI: "HİZMET ETMEYİ BİLMİYORSUNUZ, BARİ HADDİNİZİ BİLİN!"

Sosyal medyada ise Mansur Yavaş'ın ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yavaş'ın videosunu paylaşarak tepkisini şöyle dile getirdi: "Ankaralılar sizi vatandaşı azarlamanız, fırça atmanız, suçlamanız için seçmedi Mansur Yavaş. Hizmet etmeyi bilmiyorsunuz, bari haddinizi bilin!"

"MANSUR YAVAŞ BAKTI Kİ BU İŞİ BECEREMİYOR, HER ŞEY YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞIYOR…"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Yavaş'a tepkisini sosyal medyadan gösterenlerden oldu. Gökçek, "Peki geçen sene ne oldu? Elektrokent merkezinde dükkanları sel bastı. Vatandaş böyle feryadı figan etti bağıran vatandaşın zararı 20 milyon oldu. Sorumlu kim? Tartışmasız ihaleyi iptal eden ve ettirenler… Buraya hiçbir şey yapmadılar. Bu yıl aynı yeri yeniden su bastı. Aynı esnaf 10 milyon TL daha yeniden zarara uğradı. Mansur Yavaş hiçbir önlem almamıştı işte iş yerinin dışı ve içi bir yığın personel de yaralandı. Mansur'un sorumlu olduğunu söyleyince Mansur telaşlandı. Mansur hemen 20 civarında iş makinası gönderdi. Aklınca arka tarafa çukur açıp yağmur suyu gelince oraya suyun toplanmasını düşündü. Tabi çok amatörce bir girişimdi. Çünkü personel çok zayıftı. Ve Mansur işyerini ziyarete geldi. Vatandaş Belediye'den zararını talep etti. Mansur hiç oralı olmadı. Çünkü vatandaşın zararının Askiye hatta kendine zimmet çıkacağını çok iyi biliyordu. Vatandaş acil ihale yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi… Peki bugün ne oldu? Aynı yeri ve iş yerini 3. kez su bastı. Rezalete bakın! bugünkü baskından kesin sorumlu Mansur Yavaş. Neden mi? 21/b ile ihale tam buraya cuk oturacak ihale şekli. Ama Mansur ihale metodunu lazım olunca değil sadece birine ihale vermek için kullanıyor. Ve final… Mansur Yavaş baktı ki bu işi beceremiyor, her şey yüzüne gözüne bulaşıyor. Atıyor suçu ve yükü valinin/ devletin üstüne; "Siz de afet olarak Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına bence biraz koysun. Devlete, yani her yere dilekçe verin, ATO'ya da verin" dedi.

"ADAM İŞİNİ YAPIYOR" DESİNLER AMA YAPTIĞIN HİÇBİR İŞ OLMASIN"

Gazeteci Erem Şentürk ise Yavaş'ın sözlerine şöyle yorumladı: "Mansur Yavaş'ın olayı basit. Göze batma. Haber olma. İş yapma. Odadan çıkma. Proje yapma. Kimseye bir şey deme, kimse bir şey demesin. Görünmez ol, görünmez kal. "Adam işini yapıyor" desinler ama yaptığın hiçbir iş olmasın. Tam 60 model askere giden kasabalı işe yaramaz kurnaz."

"VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEMEK YERİNE BÖYLE BAŞINDAN ATIYOR. NE GÜZEL BELEDİYECİLİK!"

Yazar Abdurrahman Uzun ise Yavaş'a tepkisini şöyle yazdı: "Mansur Yavaş sel mağduru vatandaşın derdini dinlemek yerine böyle başından atıyor. Ne güzel belediyecilik! Yata yata, göbek ata ata... Eee iş, hizmet, millet? "Vali yapsın, devlet uğraşsın" Allah muhafaza bunların bir de ülkenin başına geldiklerini düşünsenize."

"PEKİ YA BELEDİYE NE YAPIYOR?"

Sosyal medyada tepkilerini gösteren vatandaşlardan bazıları ise "Mansur Yavaş'ın işi ne?" sorusunu yönelterek yorumlar yazdı. Örneğin Mustafa Başar isimli vatandaş Ankara Valiliği'nin sosyal medyadaki açıklaması sonrasında yorum yazarak, "Peki ya belediye ne yapıyor?" diye sordu. Birçok vatandaşta tepki yorumları yazdı, yazıyor.