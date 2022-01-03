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Giriş Tarihi: 3.1.2022 23:17

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sel, çığ ve su baskını uyarısı!

DHA
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sel, çığ ve su baskını uyarısı!

Ankara Valiliği sel, çığ ve su baskını riski ile igili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, hava sıcaklığında hissedilir derecede artış yaşanacağı belirtilerek, "Mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.

Ankara Valiliği, son zamanlarda hava sıcaklığının artacağını ve mevcut kar örtüsünde hızlı erime yaşanmasının beklendiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

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Ankara Valiliği'nden vatandaşlara sel, çığ ve su baskını uyarısı!
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