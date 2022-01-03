Ankara Valiliği’nden vatandaşlara sel, çığ ve su baskını uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.