Ankara ve İstanbul’da korkutan patlama

İstanbul ve Ankara'da iki ayrı patlama yaşandı. İstanbul Küçükçekmece'deki bir evde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı dairenin antibakteriyel sprey dolumu yapılan kaçak imalathane olduğu, içeride çok sayıda sprey boya tüpleri bulunduğu öğrenildi. İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemelerine göre, patlamanın kimyasal sıkışma kaynaklı olabileceği değerlendirildi. Ankara Sincan'da, tadilat yapılan bir dairede meydana gelen patlamada ise bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve doğalgaz ekiplerinin yaptığı incelemede patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde durulduğu öğrenildi.