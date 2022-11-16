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Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:46

Ankara ve Konya'da 'Girdap' operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen "Girdap" operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden, çok sayıda çek ve senedin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 şarjör, 274 fişek, pos cihazı, çok sayıda kartuş, kaşe ve bir miktar esrar ele geçirildi.

AA
Ankara ve Konya’da ’Girdap’ operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı

Ankara ve Konya'daki operasyonlar kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumdaki vatandaşlara düşük faizlerle borç vermeyi vadederek yüksek faizlerle senet imzalatıp para verip ardından mal varlıklarına el koyduğu ileri sürülen tefeci çetesine yönelik çalışma başlattı.

8 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, aralarında oto galeri ve emlakçı gibi iş yerlerinin de bulunduğu Konya'daki 11, Ankara'daki bir adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 8 kişiyi yakaladı.

TABANCA, POMPALI TÜFEK, ÇOK SAYIDA POS CİHAZI...

Bu kişilerden, çok sayıda çek ve senedin yanı sıra 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 şarjör, 274 fişek, pos cihazı, çok sayıda kartuş, kaşe ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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Ankara ve Konya'da 'Girdap' operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı
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