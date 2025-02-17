Ankara ve Malatya’da deprem, korku ve paniğe neden oldu

Ankara'da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğündeki deprem, saat 13.20'de meydana geldi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan tespitlere göre herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği belirtildi. Bu arada dün saat 18.41'de de Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kale ilçesinde yaşanan depremin, 7.24 km derinlikte meydana geldiği belirlendi. Halkta korku ve paniğe sebep olan depremle ilgili olumsuz bir bildirim olmadı.