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Giriş Tarihi: 9.11.2021 23:44

Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İHA
Ankara’da 10 Kasım’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri nedeniyle araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yıldönümü münasebetiyle 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anıtkabir'de anma töreni düzenleneceği, tören sonrası ise yoğun vatandaş ziyareti olacağı bildirilmiştir.

Söz konusu program ile ilgili olarak, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 06.30'dan itibaren;

Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarına çıkış yan varyantları Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde) GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı - Anadolu Meydanı Arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde) Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokakların çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

10 Kasım 2021 Çarşamba günü araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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