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Giriş Tarihi: 20.10.2021 19:36

Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

İHA
Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Ankara'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuk- Ankara yolunda gelen trafik kazasında Mustafa T.'nin kullandığı 06 CAT 798 kamyonet ve İsmail K.'nin kullandığı 06 CDK 682 plakalı kamyonet ile Kenan A.'nın idaresindeki 06 CEH 721 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Çubuk Şubesinde ve ANFA'da çalışan işçilerden İsmail K., Kenan A., Sinan D., Burak G., Yusuf K., Alican B., Ali S., Murat A., Kamber Ö. ve Kadir İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle Çubuk - Ankara yolu bir süreliğine kapatıldı.

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Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
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