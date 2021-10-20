Ankara’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Çubuk- Ankara yolunda gelen trafik kazasında Mustafa T.'nin kullandığı 06 CAT 798 kamyonet ve İsmail K.'nin kullandığı 06 CDK 682 plakalı kamyonet ile Kenan A.'nın idaresindeki 06 CEH 721 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.