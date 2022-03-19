Ankara’da 3 kişilik aile sobadan zehirlendi baba hayatını kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Emrem Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda müstakil bir evde yaşayan Raşit ve Hatice Okur ile kızları Hamide Öztürk'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi. Komşular, eve gitmesi ve Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine 112 acil servis ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur'un gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi'ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raşit Okur'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Okur çiftinin kızları Öztürk'ün, anne ve babasını ziyaret etmek için Eskişehir'den geldiği öğrenildi.