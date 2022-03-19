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Giriş Tarihi: 19.3.2022 15:29

Ankara’da 3 kişilik aile sobadan zehirlendi baba hayatını kaybetti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da 3 kişilik aile sobadan zehirlendi baba hayatını kaybetti

Ankara’da 3 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Raşit Okur hayatını kaybederken, eşi Hatice Okur ve kızı Hamide Öztürk tedavi altına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Emrem Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda müstakil bir evde yaşayan Raşit ve Hatice Okur ile kızları Hamide Öztürk'ten bir süre haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi. Komşular, eve gitmesi ve Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine 112 acil servis ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur'un gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi'ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raşit Okur'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Okur çiftinin kızları Öztürk'ün, anne ve babasını ziyaret etmek için Eskişehir'den geldiği öğrenildi.

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Ankara’da 3 kişilik aile sobadan zehirlendi baba hayatını kaybetti
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