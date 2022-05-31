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Giriş Tarihi: 31.5.2022 02:52

Ankara'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 7 gözaltı

DHA
Ankara’da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 7 gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilidi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara'da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 7 gözaltı
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