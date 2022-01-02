Ankara’da Doğa Koruma ekipleri 9 köpeğin 5’ini kurtardı, 4 tanesi öldü

Soğukların yurt genelinde çok sert hissedildiği şu günlerde Ankara'nın Çubuk ilçesinde boş bir arazide bulunan sokak köpeklerini beslemek için giden hayvanseverler, 9 köpeğin yerde can çekişerek yattığını gördü. Köpeklerin zehirlenme ihtimalleri üzerine hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdi.

Köpeklerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, ağızlarından köpük gelen 9 köpekten 4'ünün öldüğünü belirledi. Durumları kritik olduğu tespit edilen 5 yavru köpek ise Etimesgut ilçesindeki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.