Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da Doğa Koruma ekipleri 9 köpeğin 5'ini kurtardı, 4 tanesi öldü
Giriş Tarihi: 2.1.2022 10:35 Son Güncelleme: 2.1.2022 10:53

Ankara’da Doğa Koruma ekipleri 9 köpeğin 5'ini kurtardı, 4 tanesi öldü

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ankara’da Doğa Koruma ekipleri 9 köpeğin 5’ini kurtardı, 4 tanesi öldü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde köpekleri beslemek isteyen hayvanseverler boş bir arazide 9 köpeğin can çekiştiğini gördü. Hayvanseverler, köpeklerin zehirlendiği şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne haber verdi. Köpeklerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, 9 köpekten 4’ünün öldüğünü belirlerken 5 köpek ise tedavi altına alındı.

Soğukların yurt genelinde çok sert hissedildiği şu günlerde Ankara'nın Çubuk ilçesinde boş bir arazide bulunan sokak köpeklerini beslemek için giden hayvanseverler, 9 köpeğin yerde can çekişerek yattığını gördü. Köpeklerin zehirlenme ihtimalleri üzerine hayvanseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verdi.

Köpeklerin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, ağızlarından köpük gelen 9 köpekten 4'ünün öldüğünü belirledi. Durumları kritik olduğu tespit edilen 5 yavru köpek ise Etimesgut ilçesindeki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

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Ankara’da Doğa Koruma ekipleri 9 köpeğin 5'ini kurtardı, 4 tanesi öldü
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