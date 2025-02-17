Ankara’da 54 kişi sahte içkiden öldü

Ankara'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor. Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları sonucu ile 54 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıkları tarafından 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu tarafından toksikoloji raporları gönderildi.Toksikoloji raporlarına göre Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 28 şüpheli tutuklandı, 25 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.