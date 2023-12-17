Ankara’da 7 kişi doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Olay, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Irak uyruklu aileden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, sabah saatlerinde 7 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ev halkının doğal gaz borusundan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Aynı aileden Sadeer Ziyad Tarıq, Kutaıba Ziyad Tarıq, Tarıq Ziyad Tarıq, Shatha Khalıd Mohammed, Ziyad Tarıq Hasan, Tasneem Ziyad Tarıq ve Baneq Ziyad Tarıq'ı hastaneye kaldırdı. Ailenin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Doğal gaz ekipleri apartmanda kontrolde bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.