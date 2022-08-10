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Giriş Tarihi: 10.8.2022 21:23

Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan ve evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

AA
Ankara’da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, özellikle yaz aylarında evlerden hırsızlık yaptığını tespit ettikleri şüpheli M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Keçiören'de çarşı ve mahalle bekçisi tarafından, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İncelenen güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları sonucunda, zanlının 19 evden hırsızlık ile kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

72 ayrı suç kaydının olduğu ve sık sık cezaevine girip çıktığı belirlenen şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

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Ankara'da 72 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
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