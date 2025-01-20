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Giriş Tarihi: 20.1.2025 10:57

Ankara'da acı olay: Sürücü öldü, araç hurdaya döndü

Çankaya ilçesinde refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.C. hayatını kaybetti.

DHA
Ankara’da acı olay: Sürücü öldü, araç hurdaya döndü

Kaza, sabah saatlerinde Kızılırmak Mahallesi'nde Mevlana Bulvarı'nı İsmet İnönü Bulvarı'na bağlayan varyantta meydana geldi. Kızılay yönüne giden A.C. yönetimindeki 06 DZK 295 plakalı otomobil, virajda kayarak refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Ankara'da acı olay: Sürücü öldü, araç hurdaya döndü
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