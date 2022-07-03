Ankara’da aile faciası

Ankara'nın Akyurt İlçesinde gece saatlerinde aile faciası yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın yaşadığı evine yerleşti. İki çocuğunu anneden almak isteyen Fatih K., kayınpederi Gazi Akkaya'nın oturduğu eve gelmesi üzerine tartışma çıktı.
EŞİNİ BACAĞINDAN, KAYINBEDERİNİ İSE KALBİNDEN BIÇAKLADI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K. eline aldığı bıçakla önce iki çocuğunun annesi Güleser K.'yı bacağından, daha sonra ise kayınpederi Gazi Akkaya'yı da kalbinden bıçakladı. Fatih K., kaçarken kayınpederine ait otomobile de zarar verdi.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gazi Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güler K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatih K., saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.