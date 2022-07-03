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Giriş Tarihi: 3.7.2022 09:33 Son Güncelleme: 3.7.2022 09:37

Ankara’da aile faciası

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da aile faciası

Ankara’da gece saatlerinde aile faciası yaşandı. Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.’dan iki çoçuğu almak isteyince kavga çıktı. Gözü dönen Fatih K. önce eşini bıçakla bacağından yaralarken kayınpederi Gazi Akkaya'yı ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Ankara'nın Akyurt İlçesinde gece saatlerinde aile faciası yaşandı. Eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın yaşadığı evine yerleşti. İki çocuğunu anneden almak isteyen Fatih K., kayınpederi Gazi Akkaya'nın oturduğu eve gelmesi üzerine tartışma çıktı.

EŞİNİ BACAĞINDAN, KAYINBEDERİNİ İSE KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K. eline aldığı bıçakla önce iki çocuğunun annesi Güleser K.'yı bacağından, daha sonra ise kayınpederi Gazi Akkaya'yı da kalbinden bıçakladı. Fatih K., kaçarken kayınpederine ait otomobile de zarar verdi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gazi Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güler K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatih K., saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da aile faciası
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