Ankara’da akılalmaz trafik kazası

Ankara'nın Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İTFAİYE SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.