Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da akılalmaz trafik kazası
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:25

Ankara’da akılalmaz trafik kazası

Ankara’da akılalmaz trafik kazası. Gece geç saatlerde seyir halindeki otomobile, arkasından hızla gelen bir başka otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle arka koltuktan yola savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da akılalmaz trafik kazası

Ankara'nın Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden otomobilin arka koltuğunda oturan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yola savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İTFAİYE SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerince çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...
Son dakika: Bakan Akar'dan Şam yönetimi ile görüşmeye ilişkin açıklama: Suriye'de tek amacımız terörle mücadele
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Murat Ongun'un iftiralarına yanıt
Masanın büyük akıllısı
Övünün varoşlar
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da akılalmaz trafik kazası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA