Ankara’da akıllara durgunluk veren olay! Arkadaşının hesabındaki parayı görünce yaptığı plan film senaryolarını aratmadı

ALLAH BİZİMLE O PARAYI ALACAĞIZ

Tefeci Suat Ş., Ercan A.'yı arayarak "Meryem'i oraya ben gönderdim. Adamın hesabın şu kadar para vardı. Onu almak için plan yaptık" dedi. Ercan A. "Haberim yoktu. Ben Bülent'i ararım özür dilerim. Gönlünü alırım. Allah bizimle beraber o parayı alacağız" diyerek ikinci planı devreye soktular. Meryem Ö., Bülent B.'yi arayarak yanlış anlaşılmadan dolayı Ercan'ında pişman olduğunu söyleyerek tekrar buluşmak istedi.

HESABINDAN BULUNAN 104 BİN LİRA BUHAR OLDU

Bülent B. kafede Meryem Ö. ile tekrar bir araya geldi. Sohbetin ilerlediği sırada Meryem Ö., "Suat Ş. ile Ercan A. gelecek. Sen onlarla oturmaya devam et. Benim işim bittiğimde ben de geleceğim" diyerek kafeden ayrıldı. Suat ile Ercan, Bülent'in yanına gelerek sohbet etmeye başladı. Meryem Ö. eve giderek internet bankacılığı uygulamasını indirdi. Daha önceki planda almış olduğu şifreyi girdi. Meryem Ö., Suat Ş.'ye şifreyi gireceğini Bülent'in telefonuna bankadan doğrulama kodu geleceği şeklinde mesaj attı. Suat Ş. "Biriyle görüşmek gerekiyor. Benim hat sıkıntılı çekmiyor" diyerek masada bulunan Bülent B.'nin telefonu alarak kafenin tuvaletine gitti. Suat Ş., gelen doğrulama mesajını Meryem Ö.'e söylemesi üzerine Bülent B.'nin hesabında bulunan 104 bin lirayı Suat. Ş.'nn hesabına havale etti. Suat Ş. hesabına gelen parayı başkasının hesabına aktarırken Bülent B.'nin telefonun gelen mesajları ve görüşmeleri silerek iade etti.